В премьерном видеоролике-тизере непонятно ничего. Вот совсем.

Хидео Кодзима настолько поверил в мемы о своей гениальности, что никак не может выйти из данного амплуа. Что ни анонс нового проекта от японского мэтра геймдизайна, то какие-то загадки и повод поломать голову над тем, что нас ожидает. Не стал исключением и анонс свежего проекта под загадочным названием OD.

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Согласно комментарию Кодзимы, в OD он постарался применить некий «новый тип» медийного контента, но при этом сразу оговорился, что новинка — это именно что видеоигра, а не кино. Впрочем, допускаем, что речь в значительной степени идёт о таком популярном жанре, как интерактивное кино.

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Проект создаётся при активной поддержке Xbox Game Studios, а свои лица и голоса игра подарили широко известные в узких кругах актёры. На этом, собственно, все подробности проекта завершаются: когда он выйдет, на каких платформах, неизвестно.