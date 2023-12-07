Наверное, фанатам «зайдёт».

Компания Lesta Games сообщила о запуске новогоднего обновления для «Мира кораблей» — в версии 12.11 появилось много нового контента, включая тематический порт «Петровский форт», особый ивент и не только.

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За новогоднее настроение отвечает порт «Петровский форт» в праздничном обличии — у локации появилось особое праздничное убранство вкупе с интерактивными элементами, при нажатии на которые проигрываются различные элементы.

Ключевая механика апдейта — праздничные контейнеры, которые называются «Новогодний подарок» и «Гигантский новогодний подарок». В случае с последним шанс выпадения корабля равняется 20 %. Контейнеры можно будет обнаружить в Адмиралтействе, а также заполучить по обмену на новогодние сертификаты с 8 декабря. Игроки также смогут получить «Новогодние подарки» посредством участия в различных активностях, которые появились после установки обновления 12.11.

«Мир кораблей» также вновь начнёт раздавать бонусы за боевые результаты, которые будут называться «снежинками». Для их «сбития» и получения награды необходимо выиграть в битве или же набрать 300 единиц опыта на кораблях V-X уровня и суперкораблях. В качестве выигрыша можно будет забрать не только сертификаты для обмена на контейнеры, но и дополнительные полезные призы.

Также 20 декабря в «Мире кораблей» стартует событие «Новогодний карнавал»: в особняке на острове проходит богато обставленный праздник, но пользователям нужно будет победить трёх гостей хозяина поместья в забавных морских боях. Ключевая задача, которая ставится, — это захватить как можно больше территорий залива. После захвата стартовой позиции, а также лёгких и средних областей игроки смогут заработать временный ресурс — зимние жетоны. А за захват тяжёлых территорий выдадут премиум-контейнеры «Новогодний подарок».

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Праздничное обновление для «Мира кораблей» было выпущено 6 декабря. Всем заинтересованным рекомендуется перейти на соответствующие страницы в VK, Telegram и на официальном сайте игры.