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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Состоялся выход The Muller-Powell Principle — похожей на Portal 2 и The Entropy Centre головоломки про путешествие между мирами
Здесь даже есть враги.

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Разработчики из студии Three Dots Games совместно с издательством Take Aim Games выпустили в продажу The Muller-Powell Principle — иммерсивный симулятор с видом от первого лица, в котором игроку нужно отправиться в некую лабораторию Delta и раскрыть тайну неудачного эксперимента. Здесь есть порталы, головоломки и путешествие через миры — солидный набор.

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Действие The Muller-Powell Principle происходит в 2032 году. Главный герой — Гарри Герман, сотрудник научной компании Delta Laboratories, которая занималась изучением путешествий между мирами. Протагонист участвовал в проекте, который «должен был принести пользу всему человечеству», но, как часто бывает в таких случаях, что-то пошло не так. Всё, что помнит главный герой, это слова «Принцип Мюллер-Пауэлла». Ему нужно будет разгадать значение этих слов, в противном случае спасения можно не ждать. «Другого выхода нет — иначе всё это было зря», — подчёркивают сценаристы симулятора.

The Muller-Powell Principle предлагает заняться решением различных головоломок и стараться перехитрить врагов. Здесь на помощь приходит специальное устройство — Портативный Энергетический Манипулятор. С его помощью игрок сможет взаимодействовать с различными видами энергии из окружающей среды, накапливать её и применять. Гаджет позволит расчищать путь, защищаться от врагов или уничтожать всё, что встречается на вашем пути.

Помимо решения головоломок, связанных с игровым окружением, игроку нужно будет использовать универсальный манипулятор против различных существ, которых он встретит в параллельных измерениях. В большинстве случаев одолеть врагов не получится — вместо этого нужно использовать пушку, чтобы перехитрить их.

«Впитывайте тепло от огня и батарей, чтобы расплавить стекло, ослепляйте камеры наблюдения лучом света и замораживайте физические объекты, разряжая силовые поля. Вы сможете устранять опасное радиоактивное излучение из луж, использовать его для зарядки реактора и даже накапливать энергию квантового взаимодействия — таинственную силу, способную открывать порталы между мирами. Используйте ваше Фотонное Оружие в полной мере!» — рассказывают о главной геймплейной «фишке» сами разработчики.

Ключевые особенности проекта:

  • решение головоломок, основанных на физике;
  • уникальная механика оружия, манипулирующего энергией;
  • антураж, сочетающий научную фантастику с сюрреализмом и эзотерикой. Большую часть времени игрок проведёт в загадочных параллельных измерениях;
  • глубоко продуманные сюжет и предыстория, которые подаются через записи, диалоги персонажей и нарратив окружения;
  • несколько концовок, приход к которым достигается через различные выборы и действия.

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The Muller-Powell Principle доступна в Steam. Игра доступна только на двух языках: английском (озвучка и субтитры) и русском (только субтитры).

#take aim games #the muller powell principle #three dots games
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