Ещё 5 октября было 3 только 3 миллиона проданных копий.

Разработчики из CD Projekt RED раскрыли информацию о продажах дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Все нужные данные появились в финансовом отчёте компании за третий квартал 2023 года. Теперь мы знаем, что с момента релиза DLC, который состоялся 26 сентября, было продано свыше 4,3 миллиона копий.

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В прошлый раз данные о продажах Phantom Liberty раскрывались 5 октября — тогда речь шла о 3 миллионах копий. Разработчики также включили в отчёт сведения по количеству положительных отзывов Phantom Liberty и Cyberpunk 2077 в Steam за последние 30 дней. И здесь есть чем гордиться тоже, потому как у обоих проектов рейтинг составил 92 %.

С помощью своих красочных слайдов для инвесторов поляки также напомнили, что Phantom Liberty победила в номинациях «Лучшее дополнение» и «Лучший трейлер» на прошедшей церемонии Golden Joystick Awards 2023. А ведь впереди нас ещё ждёт The Game Awards 2023, на которой Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty представлены в пяти номинациях суммарно.

Про деньги девелоперы тоже не забыли рассказать, поскольку это важно в отношении отчётов для инвесторов. Выручка CD Projekt RED за третий квартал составила 442,7 миллиона злотых (около 112 миллионов долларов), что на 80 %, чем годом ранее. Чистая прибыль группы компаний превысила 186 миллионов злотых (около 47,1 миллиона долларов). Прошедший квартал можно считать одним из успешных в истории компании за счёт релиза Phantom Liberty.

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Наконец, в отчёт был вставлен слайд, который дал понять, что по состоянию на 30 октября 2023 года около половины сотрудников студии перешли к разработке следующей части «Ведьмака» — проекта под кодовым названием Polaris.