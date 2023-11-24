А ещё нужно дождаться большого стрима, запланированного на 30 ноября.

Разработчики из студии Grinding Gear Games выпустили тизер своего следующего онлайн-мероприятия, в рамках которого будет вестись разговор о ролевой игре Path of Exile 2 и декабрьском расширении «Заклятие» для оригинальной игры.

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В свежем ролике авторы проекта основное внимание уделили новому классу — наёмнику. Он любит использовать в бою аналоги огнестрельного оружия, которое не присутствовало в первой части Path of Exile. Собственно, новому классу и огнестрельному оружию будет уделено всё время в рамках грядущего эфира 30 ноября, начало трансляции запланировано на 23:30 по московскому времени. Всё на том же мероприятии Grinding Gear Games также расскажут о расширении «Заклятие» для оригинальной игры, которое должно появиться уже 8 ноября.

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Что касается Path of Exile 2, то её появления не стоит ждать раньше второй половины будущего года, поскольку на лето 2024-го запланировано закрытое бета-тестирование. Ролевая игра должна появиться на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.