Ещё больше металла, так сказать.

Разработчики из студии The Outsiders совместно с издательством Funcom сообщили, что их ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger в скором времени получит бесплатное обновление и платное DLС. Весь запланированный к выходу контент должен появиться уже 7 декабря на всех целевых платформах.

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Если мы говорим про обновление, то оно получило название «Левиафан». Апдейт должен добавить в проект так называемый режим «Орды». В случае с платным DLC, получившим название «Чистилище», речь идёт о трёх новых обликах, таком же количестве дополнительных композиций и одному новому оружию.

Разработчики пока не торопятся раскрывать список свежих треков, но намекнули, что это может случиться в рамках грядущей The Game Awards 2023. Всё просто: релиз DLC запланирован именно в день присуждения премии. Все заинтересованные также могут обратить внимание на опубликованный по случаю анонса постер.

Напомним, летом текущего года ритм-шутер Metal: Hellsinger получил дополнение, которое добавило в игру восемь популярных композиций, среди которых были песни Paramore, Muse и Gorillaz. Что касается, нового контента, то он должен выйти на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

«Сокрушайте врагов, следуя за тактом метала и своей мести, в адском путешествии по восьми областям преисподней. Пусть они боятся ритма. Metal: Hellsinger — ритм-шутер от первого лица, где вас ждет множество демонов, крутого оружия и тяжелой музыки», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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Metal: Hellsinger поступила в продажу 15 сентября прошлого года на всех целевых платформах. Проект был крайне тепло принят публикой: на момент написания данного материала он смог собрать свыше 10 тысяч отзывов, 97 % из них — положительные.