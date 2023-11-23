Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Обласканный публикой ритм-шутер Metal: Hellsinger получит в декабре бесплатное обновление и платное DLC с новыми треками
Ещё больше металла, так сказать.

реклама

Разработчики из студии The Outsiders совместно с издательством Funcom сообщили, что их ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger в скором времени получит бесплатное обновление и платное DLС. Весь запланированный к выходу контент должен появиться уже 7 декабря на всех целевых платформах.

реклама

Если мы говорим про обновление, то оно получило название «Левиафан». Апдейт должен добавить в проект так называемый режим «Орды». В случае с платным DLC, получившим название «Чистилище», речь идёт о трёх новых обликах, таком же количестве дополнительных композиций и одному новому оружию.

Разработчики пока не торопятся раскрывать список свежих треков, но намекнули, что это может случиться в рамках грядущей The Game Awards 2023. Всё просто: релиз DLC запланирован именно в день присуждения премии. Все заинтересованные также могут обратить внимание на опубликованный по случаю анонса постер.

Напомним, летом текущего года ритм-шутер Metal: Hellsinger получил дополнение, которое добавило в игру восемь популярных композиций, среди которых были песни Paramore, Muse и Gorillaz. Что касается, нового контента, то он должен выйти на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

«Сокрушайте врагов, следуя за тактом метала и своей мести, в адском путешествии по восьми областям преисподней. Пусть они боятся ритма. Metal: Hellsinger — ритм-шутер от первого лица, где вас ждет множество демонов, крутого оружия и тяжелой музыки», — гласит официальное описание проекта в Steam.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Metal: Hellsinger поступила в продажу 15 сентября прошлого года на всех целевых платформах. Проект был крайне тепло принят публикой: на момент написания данного материала он смог собрать свыше 10 тысяч отзывов, 97 % из них — положительные.

#funcom #the outsiders #metal hellsinger
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Финальная версия стратегии Dune: Spice Wars выйдет 14 сентября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
24
Мои критические замечания об электромобилях
8
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
16
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
7 мифов об электромобилях и реальность
20
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
35
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
9
Южная Корея поднялась на 7е место по экспорту оружия и активно захватывает европейский рынок
3

Сейчас обсуждают

Сергей Медведев
18:08
Ага, возглас - "а нас за шо?".
Die Welt: Мобилизация оставит Украину без рабочих рук, а фронте появляется всё больше пенсионеров
Profit
18:02
укрофашики , напавшие на лднр , одессу, николаевскую и харьковскую область в 2014м, будут уничтожены вместе со своей фашистской хунтой. точка
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Лев корл
18:02
Tank 3 помогучистее...
Oukitel готовит защищенный смартфон WP19 Pro с аккумулятором на 22 000 мА*ч
Александр Александрович
17:58
Как работал, так и заработал.
Глава Larian Studios поблагодарил игроков за невероятно тёплый приём Baldur’s Gate 3 в Steam
Yurexxx
17:52
Внезапно МО РФ наконец то поняло, что в эту игру можно и нужно играть!
По базе ВСУ прилетел «контрольный» «Искандер-М» – армия РФ впервые применила интервальную тактику
Сергей Кордубин
17:50
Эм это они корпус сделали типо? Новость для бабушек? А шаговые двигатели какого производителя? Короче освоили бюджет. Если бы они потратили 1 миллион рублей налогов на прошивку типо марлин и ещё один...
В «Росатоме» создали 3D-принтер «Хайтек 800», который в 6 раза дешевле китайского аналога
OgoGoLog
17:48
Донбасс в 2014 году по факту "их территорией" не являлся, т.к. он не принял незаконный режим в Киеве, а так называемое АТО - война. РФ только вступила в уже развязанную войну в 2022 году по просьбе об...
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Kutuz
17:48
С каждым новым минусом под этим комментом ещё один наш лахтинский дружок-пирожок берёт на клыка))
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
Апшеронский скакел
17:48
Одноруких не спрашивали
Израильская армия арестовала директора больницы "аль-Шифа" и других врачей в Газе
Серж Диезз
17:43
Токсиков и прочих борцунов в рунете станет меньше
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем