Той самой, после которой миропорядок стал меняться.

За последние сто лет человечество пережило столько конфликтов, включая два самых опустошительных в истории, что тем для авторов различных литературных и кинематографических произведений, а также для разработчиков видеоигр, хоть отбавляй. Тем не менее, наиболее популярными из числа исторических конфликтов остаются темы Второй мировой войны, ну или же на худой конец войны во Вьетнаме. Изредка американский игропром выдаёт проекты, повествующие об операциях на Ближнем Востоке, и вот, согласно сведениям авторитетного издания Windows Central, именно одному из таких конфликтов будет посвящена следующая Call of Duty Black Ops.

реклама

Как сообщает редактор Windows Central Джез Корден, ссылаясь на информированные источники, новая игра подсерии Black Ops расскажет о войне в Персидском заливе 1990—1991 годов (частью войны в Персидском заливе, например, была широко известная операция «Буря в пустыине»), когда США и аффилированные с ними государства собрали коалицию по противодействию захватившему Кувейт Ираку во главе с Саддамом Хусейном.

В детали источники Кордена не вдаются. Известно лишь, что в новую часть возвратится ряд полюбившихся геймерам полей боя, а также сохранится кем-то почитаемый режим с зомби.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Релиз якобы планируется во второй половине—конце 2024 года, ну а официально анонсировать проект традиционно должны за пару месяцев до его выпуска.