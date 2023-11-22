Впрочем, это было очевидно, учитывая, какое число сегодня на календаре.

Отечественный проект Pioner, который по своему антуражу, игровому процессу и даже частично сюжету похож на культовый S.T.A.L.K.E.R., что, понятное дело, не случайно, был анонсирован уже несколько лет назад. С тех пор редкие публикации о ходе разработки и ещё более редкие кадры с демонстрацией игрового процесса. Предполагалось, что отправиться в увлекательное путешествие по постапокалиптическому миру времён Советского Союза можно будет уже в этом году, но сегодня разработчики из GFA Games поделились неприятным известием: ждать придётся аж весь следующий год.

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По словам разработчиков, результаты тестирования предрелизной версии Pioner привели к осознанию необходимости уделить проекту больше времени и внимания, дабы он в полной мере соответствовал стандартам качества. Как справедливо отметил основатель GFA Games Александр Никитин, чтобы иметь и успех и развиваться на протяжении долгого времени, «наша игра должна выйти качественной».

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Здесь можно только полностью поддержать разработчиков в их стремлении к совершенству. Печалит лишь тот факт, что девелоперы не стали указывать конкретные «окна» релиза в следующем году. По всей видимости, работы перед ними ещё столько, что указывать более точные сроки просто нецелесообразно.