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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Diablo IV стала бесплатной в Steam до 28 ноября — наигранный прогресс разрешат перенести в случае покупки
Но прокачаться можно только до 20 уровня.

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Как вы все знаете, с недавних пор компания Blizzard начала выпускать свои замечательные (сарказм? ) игры в Steam. Про текущее состояние с отзывами у Overwatch 2 и говорить не хочется — там всё до сих пор плохо. Но зато Diablo IV игроки встретили с большим воодушевлением, собрав для неё целых 5 с лишним тысяч отзывов, из которых 62 % являются положительными. Помогло ли это проекту — догадаться не так уж и трудно, если вспомнить, что уже сейчас игра продаётся со скидкой 40 %. Но Blizzard решила пойти и дальше.

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Если вы решили стать «казахом» или являетесь казахом в Steam, то в течение следующих семи дней можете опробовать Diablo IV совершенно бесплатно. Покорять Санктуарий можно в бесплатном режиме вплоть до 28 ноября до 21:00 по московскому времени. Любители «халявы» смогут прокачать своего персонажа до 20 уровня, зато других ограничений нет. Более того, после истечения акции и в случае совершения покупки игрок сможет перенести весь наигранный прогресс.

Если вы не стали переносить Steam-аккаунт на другой регион, то страница с Diablo IV будет у вас заблокирована, но есть простое решение по обходу данного ограничения. Достаточно авторизоваться на популярном портале со статистикой SteamDB, там уже открыть страницу игры и нажать «Install» в правом верхнем углу. Если же пользователь авторизован в Steam через браузер, то можно попробовать ввести в адресную строку следующий текст: steam://install/2344520. Говорят, помогает. Для доступа к Diablo IV такжё придётся привязать аккаунт Steam к своему аккаунту Battle.net.

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Наконец, Blizzard запустила недавно внутриигровое событие, которое увеличивает весь получаемый опыт и золото на 35 %. Diablo IV изначально поступила в продажу 5 июня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и S и ПК. В Steam игра вышла 17 октября.

#steam
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