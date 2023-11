Тот самый случай, когда можно подождать. Хоть вечность.

Ремейк Prince of Persia The Sands of Time должен был выйти ещё пару лет назад, однако когда геймеры увидели итоговый продукт, то были, прямо скажем, ошеломлены его качеством, уровнем графического исполнения и визуальной частью в целом. Масштаб непринятия ремейка оказался столь высоким, что Ubisoft пришлось на неопределённый срок отложить его выпуск и, по сути, полностью начать работу заново.

Годы идут, а в отношении «Принца Персии», похоже, даже конь не валялся. По крайней мере, такой несложный и, полагаем, единственно верный вывод можно сделать, исходя из публикации Ubisoft в социальных сетях франшизы Prince of Persia о том, что «Пески Времени» прошли «важный внутренний этап» в производстве.

Разработка, утверждает Ubisoft, продолжается и развивается, и компания ждёт возможности «в будущем» поделиться соответствующими подробностями. Увидим ли мы обновлённую культовую для многих игру — всё ещё вопрос открытый.