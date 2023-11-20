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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Инди-хоррор Lethal Company собирает по 115 тысяч «онлайна»: игроки в полном восторге, разработчик в недоумении
Девелопер-одиночка уже пообещал снабжать игру новым контентом.

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Необычный кооперативный хоррор Lethal Company вышел в раннем доступе Steam и через пару недель обрёл невероятную популярность. Проект, созданный разработчиком-одиночкой Zeekerss, продолжает набирать популярность и сейчас, о чём говорит свежая статистика сайта SteamDB.

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Так, 18 и 19 ноября «онлайн» Lethal Company в Steam пробил отметку в 110 тысяч пользователей, что помогло проекту обосноваться в почётном топ-10 сервиса Valve. На момент написания данного материала в Steam-версии Lethal Company находилось свыше 20 тысяч человек при суточном пике в 115 тысяч (пока это рекорд).

Кооперативный хоррор пришёлся по душе игрокам, которые наставили ему почти 21 тысячу отзывов (рейтинг 97 %). Игроки хвалят Lethal Company за стремительный и развлекающий геймплей, хорошо продуманную систему командной работы, убедительные хоррор-эпизоды и многое другое. На самом деле, отзывы по данной игре — это поток эмоций, конструктива там очень мало. Но это также свидетельствует об умении разработчика-одиночки Zeekerss развлекать публику правильными приёмами.

По сюжету Lethal Company, игрок — это наёмный работник некой Компании. Его наняли по контракту с целью сбора лома с заброшенных промышленных остовов. Игроку нужно исследовать окружение, сканировать любое найденное устройство и развлекать себя путешествиями по заброшенным стальным и бетонным развалинам. Но этого самого лома крайне важно собрать в рамках установленной квоты. Самое же весёлое начинается после наступления темноты — именно в этот момент Lethal Company и раскрывается с лучшей стороны.

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Сам разработчик Lethal Company не ожидал, что его проект сможет снискать такую популярность. Он заверил, что хоррор будет получать обновления, работа над которыми уже началась. Игра вышла 24 октября на ПК (Steam).

#lethal company #zeekerss
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