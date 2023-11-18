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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Valve выпустила часовой документальный фильм о создании оригинальной Half-Life
С Гейбом. Но пока без русских субтитров.

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Обновлено: Valve, как мы и предполагали, добавила русские субтитры.

Раздача оригинальной Half-Life по случаю её 25-летия — не единственный повод вспомнить о творчестве Valve за последние дни. Если, кстати, у вас есть портативный компьютер Steam Deck, то теперь вы сможете пройти первую часть без особых неудобств. Всё верно: Half-Life получила полную совместимость с устройством и вожделенную зелёную «галочку» Verified. Но и это не главное.

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Разработчики по случаю 25-летия Half-Life решили скооперироваться с командой Secret Tape подготовили и выпустили часовой документальный фильм, раскрывающий детали создания шутера. Фильм получил название Half-Life: 25th Anniversary Documentary, он будет одинаково интересен как поклонникам жанра, так и фанатам творчества Valve. Гейб Ньюэлл там, разумеется, тоже есть.

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На момент написания данного материала у представленного фильма не было русских субтитров, но, возможно, они появятся в ближайшем будущем. Valve, в отличие от многих игровых компаний, не стала пренебрегать одним из популярнейших языков в Steam. Это заметно и по дизайну коробки новой Steam Deck OLED, и по переводу всех заметок официальных обновлений сервиса.

#valve #half life
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