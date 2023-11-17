Были какие-то проблемы, но теперь они, по всей видимости, решены.

На днях в Steam началась раздача подарочной копии Half-Life в честь 25-летия не только самой игры, но и франшизы в целом. Изначально с раздачей подарка возникли какие-то недоработки со стороны Valve, после чего раздачу быстро отменили, но сегодня акция была возобновлена. Так что если вы за все эти годы так и не приобрели Half-Life за копейки в рамках многочисленных распродаж или же не урвали её в качестве подарка в рамках предыдущих раздач, то с сегодняшнего дня у вас есть возможность исправить это недоразумение. Раздача продлится до вечера 20 ноября.

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Хотя в Steam датой выхода Half-Life указано 8 ноября 1998 года, в реальности она вышла одиннадцатью днями позже — 19 ноября 1998 года в США. До европейских стран добралась 27 ноября того же года.

Half-Life повествует о приключениях физика Гордона Фримена в гигантском исследовательском центре «Чёрная Меза» после так называемого каскадного резонанса, открывшего портал в параллельный мир Зен.

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В своё время Half-Life принесла Valve массу наград, в том числе за революционный подход к созданию шутеров от первого лица, и сделала эту компанию знаменитой. Сейчас усилиями фанатов существует ремейк Half-Life под названием Black Mesa, и именно его лично мы в редакции рекомендуем проходить тем, кто в своё время прошли мимо оригинальной «Халфы».