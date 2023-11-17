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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Дисковое издание Baldur’s Gate 3 выйдет в начале 2024 года — его уже можно предзаказать
С доставкой в РФ и РБ, скорее всего, без посредников не обойтись.

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Разработчики из бельгийской студии Larian анонсировали физическое издание ролевой игры Baldur’s Gate 3. Дисковая версия будет доступна не только для ПК, но и для консолей. Речь идёт о так называемом Deluxe-издании с целым набором дополнительных опций, а стоить оно будет столько же, сколько и цифровой вариант.

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Если вы являетесь фанатом творчества Larian Studios (что вполне объяснимо), то уже сейчас можете сделать предзаказ за 79,99 доллара. Физическое издание игры содержит следующие «плюшки»:

  • диски с игрой;
  • 3 CD с оригинальным саундтреком игры;
  • двусторонняя карта 600 мм × 180 мм;
  • 32 стикера;
  • нашивки с меткой Абсолют и эмблемой Огненного кулака;
  • плакат с пожирателем разума 570 мм × 690 мм;
  • коллекционная коробка 200 мм × 240 мм × 55 мм;
  • весь контент из цифрового Deluxe-издания.

Бельгийцы планируют отправить физическое издание в продажу уже в первом квартале 2024 года. Заказы точно могут быть отправлены в большинство стран Европы, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Что там с РФ и РБ — вопрос, скорее всего, сложный.

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Напомним, чуть ранее мы писали вам о том, что Xbox-версия Baldur’s Gate 3 должна выйти до конца декабря 2023 года.

#larian studios #baldurs gate 3
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