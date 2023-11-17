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Разработчики из бельгийской студии Larian анонсировали физическое издание ролевой игры Baldur’s Gate 3. Дисковая версия будет доступна не только для ПК, но и для консолей. Речь идёт о так называемом Deluxe-издании с целым набором дополнительных опций, а стоить оно будет столько же, сколько и цифровой вариант.
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Если вы являетесь фанатом творчества Larian Studios (что вполне объяснимо), то уже сейчас можете сделать предзаказ за 79,99 доллара. Физическое издание игры содержит следующие «плюшки»:
- диски с игрой;
- 3 CD с оригинальным саундтреком игры;
- двусторонняя карта 600 мм × 180 мм;
- 32 стикера;
- нашивки с меткой Абсолют и эмблемой Огненного кулака;
- плакат с пожирателем разума 570 мм × 690 мм;
- коллекционная коробка 200 мм × 240 мм × 55 мм;
- весь контент из цифрового Deluxe-издания.
Бельгийцы планируют отправить физическое издание в продажу уже в первом квартале 2024 года. Заказы точно могут быть отправлены в большинство стран Европы, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Что там с РФ и РБ — вопрос, скорее всего, сложный.
Напомним, чуть ранее мы писали вам о том, что Xbox-версия Baldur’s Gate 3 должна выйти до конца декабря 2023 года.