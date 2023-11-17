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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Финальная версия сетевого шутера Arma Reforger в антураже Холодной войны поступила в продажу
Отличий от версии для раннего доступа — масса.

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Сетевой шутер в открытом мире Arma Reforger от чешской студии Bohemia Interactive выбрался из раннего доступа спустя полтора года. Версия 1.0 уже доступна всем владельцам проекта и потенциальным покупателям, по такому случаю разработчики показали новый трейлер.

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Arma Reforger, создана базе движка Enfusion, предлагает пользователям принять участие в борьбе за два огромных острова общей площадью 62 км² в декорациях периода Холодной войны. Здесь можно проводить время в многопользовательском режиме Conflict или же создавать собственные сценарии с помощью редактора Game Master.

Разработчики позиционируют свой Arma Reforger как новейшую часть франшизы Arma, которая способна предоставить универсальную, творческую и полностью модифицируемую платформу. ПО убеждениям авторов, она способна переосмыслить жанр военных симуляторов.

«Вернитесь на Эверон, остров посреди Атлантики площадью 51 км² в архипелаге Мальден. Вернитесь в знакомые места из Operation Flashpoint и насладитесь природной красотой огромного открытого мира с потрясающими пейзажами из сосновых и широколиственных лесов, струящимися реками, прудами, идиллическими городами и суровыми горами, окруженными галечными пляжами и скалистыми берегами», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Финальная версия Arma Reforger может похвастаться наличием множества важных изменений, среди кторых нужно выделить следующее:

  • новые предметы — гаечный ключ, ремонтные и гражданские машины, лопаты, аптечки, станции дозаправки, грузовики, контейнеры с топливом, бронежилеты и многое другое;
  • возможность запросить транспорт для мгновенной переброски в нужное место;
  • вертолёты с симуляцией подвески, новыми анимациями винта и моделью пилотирования.
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Финальная версия Arma Reforger доступна доступна на ПК (Steam), Xbox Series X и S. На момент написания данного материала у игры было почти восемь тысяч отзывов в сервисе Valve, из которых только 60 % — положительные.

#bohemia interactive #arma reforger
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