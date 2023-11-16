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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Точная дата декабрьского релиза Baldur’s Gate 3 на Xbox Series будет объявлена на церемонии The Game Awards 2023
Ждём сюрпризов от Свена Винке.

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Larian Studios ещё несколько недель назад подтвердила, что намерена выпустить ролевую игру Baldur’s Gate 3 на консолях Xbox Series X и S до конца текущего года. Кажется, обещание действительно будет исполнено, поскольку сейчас представители студии заявили, что проект выйдет на игровых устройствах от компании Microsoft.

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Доподлинно известно, что точная дата релиза Baldur’s Gate 3 будет объявлена на церемонии The Game Awards 2023. Последняя стартует 8 декабря в 03:30 по московскому времени. Запуск ролевой игры на консолях Microsoft пришлось отложить из-за проблем с производительностью Xbox Series S.

У разработчиков из Larian Studios долгое время не получалось заставить работать на должном уровне режим с разделённым экраном на младшей Xbox Series S. Ключевое требование Microsoft в отношении игр для своих устройств заключалось в реализации одинаковых функций для обоих вариантов. В какой-то момент главе студии Larian Свену Винке пришлось напрямую обратиться к Филу Спенсеру по поводу возможности сделать исключение в отношении Baldur’s Gate 3. Глава Xbox Gaming разрешил не добавлять локальный кооператив на Xbox Series S, но, возможно он появится когда-нибудь потом.

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Финальная версия Baldur’s Gate 3 вышла сначала на ПК — это случилось в августе текущего года. На PlayStation 5 проект появился в сентябре — в один день со Starfield. Недавно ролевая игра забрала рекордное количество статуэток на прошедшей церемонии награждения Golden Joystick 2023. А несколько дней назад организаторы самой престижной премии The Game Awards 2023 опубликовали список номинантов по всем категориям — там Baldur’s Gate 3 выбилась в лидеры вместе с Alan Wake 2, обе игры представлены в восьми номинациях.

#larian studios #baldurs gate 3
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