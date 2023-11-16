Милашка Харли Квинн на месте.

Разработчики из студии Rocksteady, как и обещали, опубликовали первое геймплейное видео своего кооперативного экшена Suicide Squad: Kill the Justice League. Ролик продолжительностью около 20 минут раскрывает некоторые подробности сюжета игры и демонстрирует геймплей за разных героев. Также в представленном материале есть очень много постановочных катсцен на движке.

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Rocksteady напоминает, что представленное видео — первое из цикла ознакомительных видеоматериалов по Suicide Squad. Чуть позже нас ждут и другие ролики, посвящённые различным аспектам экшена. Что до свежего материала, то там показали способности Харли Квинн, Дэдшота, Капитана Бумеранга и Короля Акул.

Параллельно с публикацией свежего геймплейного видео разработчики открыли предзаказы игры. Так, в Steam за игру попросят минимум 27 999 тенге в Казахстане (около 5400 рублей). Напомним, в России и Беларуси проекта продаваться не будет, поскольку издательство Warner Bros. Games ещё в прошлом году объявило о прекращении своей деятельности в наших странах.

Но мы бы не рекомендовали вам покупать в Steam данный проект даже с переведённого на Казахстан аккаунта. Если вы, территориально проживая в РФ или РБ, решите прикупить с казахстанского Steam грядущую Suicide Squad: Kill the Justice League, то будьте готовы к тому, что онлайн-функции у игры работать не будут. Чуть ранее издатель проделал подобный омерзительный фокус с Mortal Kombat 1: игроки, отдавшие за файтинг деньги, не смогли опробовать мультиплеер только после активации VPN.

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Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League должен состояться 2 февраля 2024 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.