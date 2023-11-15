Подробностей тоже не стоит ждать раньше 2024 года.

Разработчики из польской студии CD Projekt RED объявили, что занимаются созданием бесплатным редактором для третьего «Ведьмака». Соответствующая информация появилась во всех социальных сетях девелоперов, включая Telegram.

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В своём заявлении разработчики подтвердили, что с помощью готовящегося редактора у креативно настроенных игроков появится возможность создавать совершенно новые приключения для «Дикой Охоты». Мододелы смогут добавить в проект новые задания, изменять старые и наполнять мир собственным контентом. Релиз анонсированного набора инструментов должен состояться в 2024 году. До конца текущего года подробностей дать не стоит.

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CD Projekt RED попросили заинтересованную публику набраться терпения. По вполне объективным причинам, запуск сервиса должен состояться только на ПК.