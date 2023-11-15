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Разработчики из польской студии CD Projekt RED объявили, что занимаются созданием бесплатным редактором для третьего «Ведьмака». Соответствующая информация появилась во всех социальных сетях девелоперов, включая Telegram.
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В своём заявлении разработчики подтвердили, что с помощью готовящегося редактора у креативно настроенных игроков появится возможность создавать совершенно новые приключения для «Дикой Охоты». Мододелы смогут добавить в проект новые задания, изменять старые и наполнять мир собственным контентом. Релиз анонсированного набора инструментов должен состояться в 2024 году. До конца текущего года подробностей дать не стоит.
CD Projekt RED попросили заинтересованную публику набраться терпения. По вполне объективным причинам, запуск сервиса должен состояться только на ПК.