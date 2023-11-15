Касается как Steam, так и VK Play.

Разработчики псевдоисторического боевика «Русы против ящеров» из российской студии the Bratans рассказала о предварительных достижениях своего детища в интервью с журналистами крупного российского издания.

реклама

Так, гейм-дизайнер the Bratans и один из разработчиков «Русы против ящеров» Даниил Косачёв рассказал, что точную цифру назвать он пока не в состоянии, но 100 тысяч копий игры уже точно продано. В студии не ожидали такого ажиотажа к своему новому проекту — сотрудники до сих пор пребывают в шоке.

Чуть сложнее дела у the Bratans обстоят с перечислением заработанных денег от продаж. Например, Steam деньги ещё не перечислил из-за проблем с их переводом в Россию. «Русы против ящеров» также доступна в VK Play, но и с это площадки заработанных денег авторы пока не получили. Вот комментарий Даниила Косачёва по этому поводу: «Мы так ничего пока и не получили. Ждём и надеемся. В сервисе VK Play мы заработали пока 60 тысяч рублей. Вывод средств тоже пока ждём».

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Напомним, «Русы против ящеров» вышла 27 сентября в Steam, а 5 октября обосновалась на площадке VK Play. На прошлой неделе проект получил бесплатное обновление «Русы на Луне» и коллекционные карточки Steam. До 21 ноября псевдоисторический боевик от the Bratans можно купить с 30-процентной скидкой.