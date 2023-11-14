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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В правительстве всерьёз осуждают идею «приземления» зарубежных онлайн-игр в России
Эксперты сомневаются, что это можно будет сделать в текущей ситуации.

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Российские СМИ сообщают, что правительство РФ приступило к обсуждению инициативы по «приземлению» зарубежных онлайн-игр. Так, например, «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) уже сейчас готовит законопроект, который обяжет разработчиков открывать в стране представительства и переносить сюда серверную архитектуру. Помимо этого, девелоперов могут обязать платить сбор с целью поддержки российских компаний.

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Закрытая встреча по предметному обсуждению «приземления» состоялась в правительстве РФ ещё 9 ноября. Позже в Минцифры подтвердили факт проведения совещания, в котором принимали участие представители VK Play, Lesta Games, 1C, Роскомнадзор, ФНС и даже Минэкономики.

По словам присутствовавших на совещании компаний, на совещании обсуждали следующие вопросы: перспективы инициативы по переносу серверов иностранных компаний-разработчиков в Россию, создание регулятора для таких компаний и возможность обязать зарубежные компании платить отчисления в вышеупомянутый фонд.

Сам законопроект участникам встречи не показали, но Минцифры уже занялось организацией рабочей группы из представителей российских разработчиков. Предполагается, что они будут «чётко прописывать различия между онлайн-казино и играми», а также формировать ключевые направления для развития всей отрасли.

Эксперты крайне скептически относятся к идее «приземлить» иностранных разработчиков видеоигр. По мнению опрошенного журналистами российских СМИ юрисконсульта компании ЭБР Кирилла Ляхманова, в настоящий момент не существует такого инструмента, который бы позволил отслеживать, чтобы студии различного масштаба исполняли подобную инициативу.

Есть мнение, что на совещании шла речь о «приземлении» игровых сервисов вроде Steam, EGS, Epic Games Store и других. Но, как считает эксперт, заставить их перенести серверы в Россию даже под угрозой блокировки будет проблематично. Кирилл Ляхманов напомнил, что за два года все научились использовать VPN для оплаты зарубежного контента, поэтому в случае их блокировки доступ к играм россияне не потеряют.

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Напомним, вопрос о «приземлении» зарубежных онлайн-игр начал прорабатываться после поручения президента Владимира Путина.

#игры
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