Будет выпущена серия отдельных видеороликов.

Разработчики из студии Rocksteady рассказали в своём микроблоге, что информация о кооперативном боевике Suicide Squad: Kill the Justice League начнёт поступать с завтрашнего дня, 15 ноября. Все новые сведение о проекте будут раскрываться с помощью серии видеороликов, посвящённых игре и её ключевым механикам.

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Так, первый выпуск программы Suicide Squad Insider будет посвящён сюжету и геймплею — он должен выйти в 21:00 по московскому времени. Напомним, сами разработчики называют свой проект «бросающим вызов жанру» приключенческим шутером от третьего лица. Игра сочетает в себе фирменный геймплей Rocksteady с изменяемой историей персонажей и динамику шутера от третьего лица.

У каждого члена отряда в Suicide Squad будет свой собственный уникальный набор приёмов с улучшенными способностями к перемещению, это должно обеспечить более комфортное перемещение по открытому миру Метрополиса. В арсенале всех бойцов будет иметься оружие, которое можно модифицировать, и набор навыков для прокачки. Проходить сюжетную кампанию разрешат как в гордом одиночестве, так и вместе с друзьями в многопользовательском кооперативном режиме.

«Узнайте о происхождении печально известной оперативной группы Икс под командованием Аманды Уоллер (он же Отряд самоубийц). Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акул вынуждены приступить к выполнению миссии по уничтожению величайших супергероев DC – Лиги справедливости», — гласит официальное описание проекта.

Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League должен состояться 2 февраля 2024 года — новая дата установлена после большого переноса. В разработке данный проект находится уже неприличное количество времени.

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Как утверждают инсайдеры, сотрудники Rocksteady не смогли за дополнительное время превратить своё детища в классический одиночный приключенческий боевик. Нас ждёт кооперативный боевик со всеми присущими ему атрибутами.