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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ubisoft собирается запустить торговую площадку для продажи и покупки скинов в Rainbow Six Siege
Закрытое бета-тестирование сервиса начнётся в ближайшее время.

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Компания Ubisoft занимается разработкой торговой площадки для сетевого шутера Rainbow Six Siege. Об этом она сообщила в рамках стрима, посвящённого операции Deep Freeze. Разработчики поспешили сообщить, что она будет доступна через браузер на ПК и мобильных устройствах.

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Все транзакции на торговой площадке для Rainbow Six Siege будут проводиться с помощью валюты R6 Coins, которая покупается в шутере за реальные деньги. Организаторы сервиса пока не сообщили, смогут ли пользователи сами выставлять цену, или же на все товары будет установлена фиксированная цена.

Зато на стриме было объявлено, что игроки смогут продавать или покупать скины, которые более недоступны в магазине. О наличии каких-либо ограничений здесь информации, опять же, не было.

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На трансляции Ubisoft показано только одно изображение, на котором можно рассмотреть внешний вид главной страницы площадки, а также QR-код для регистрации на закрытое бета-тестирование. Торговый сервис должен быть запущен в 2024 году, о точных сроках сообщат чуть позднее.

#ubisoft #rainbow six siege
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