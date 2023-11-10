Фанатов классики не так много: им сейчас за тридцать лет, и это минимум.

Одной из наиболее популярных стратегий в начале нулевых была культовая Stronghold. Многие фанаты этой игры уже давно задавались вопросом, почему разработчики не выпустят её обновлённую версию, и вот, летом текущего года ремастер Stronghold с подзаголовком Definitive Edition был анонсирован, а три дня назад, 7 ноября, поступил в продажу. Сказать, что обновлённая версия популярна — это, конечно, сильно преувеличить реальное положение дел, но первоначальный тираж за три дня превысил 100 тысяч копий, о чём сегодня сообщили разработчики ремастера из Firefly Studios.

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Напомним, что в Stronghold Definitive Edition игроков ожидает подрихтованная графика, усовершенствованный с учётом современных требований пользовательский интерфейс, улучшенное звуковое сопровождение и восстановленная сетевая функциональность.

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Обновлённая «Цитадель» получила 84-процентный пользовательский рейтинг в Steam, где вплоть до 14 ноября предлагается с 10-процентной скидкой по цене в 495 рублей. Совершенно верно: те разработчики и издатели, кто поумнее, с российского рынка не уходили, дабы не потерять его для себя навсегда, как это сделали те, кто «все побежали, и я побежал».