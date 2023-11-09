Киберспорт по Overwatch (2) будет развиваться «в новом направлении».

Что мы знаем об Overwatch? Примерно то, что если набрать разработчиков и менеджеров по квотам, а не по навыкам, то получится продукт, который не находит серьёзной популярности ни в стандартных вечерних пострелушках, ни в киберспорте. Сейчас Overwatch после прошлогоднего обновления до циферки «2» представляет собой лишь тень былого величия, и винить в происходящем Blizzard кроме самой себя некого. Закат шутера начался именно с развитием киберспортивной лиги Overwatch League, и показателен тот факт, что сегодня холдинг Activision Blizzard подтвердил ранее озвученные намерения о её (лиги) закрытии.

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Как добавил представитель Activision Blizzard, киберспорт по Overwatch 2 будет развиваться «в новом направлении», что бы это ни значило. Согласно инсайдерским сведениям, соревнования по Overwatch 2 будут проводиться под эгидой ESL FACEIT Group, которая организует киберспортивные мероприятия по шутеру от Blizzard уже в следующем игровом сезоне.

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В настоящее время у фанатов Overwatch 2 накопилось громадное количество вопросов и претензий к Blizzard. В основном они касаются непонимания со стороны Blizzard того, как заниматься балансом в своей собственной игре, неправильной расстановки приоритетов, а также в целом слабой контентной поддержки, которая заключается в основном в выпуске неоригинальных персонажей с дублирующими уже существующих героев механиками, а также в постановке на поток процесса создания для них обликов на самые разные темы, причём по ценам, за которые можно купить полноценную видеоигру.