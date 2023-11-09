У этого Зла будет компаньонка.

Издательство Kalypso Media и разработчики из студии Realmforge выпустили в продажу Dungeons 4 — стратегию, в которой игрок примерит на себя роль Абсолютного Зла и займётся строительством подземелья для своих адептов.

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В стратегии Dungeons 4 нужно отправлять существ во Внешний мир и напоминать его добрым обитателям, что только Абсолютное Зло вправе управлять их землями. Именно поэтому протагонисту нужно быть ещё изворотливее, собирать коварство и направлять его на густые леса и зелёные луга Внешнего мира, чтобы окутать их тьмой.

Что касается логова Абсолютного Зла, то в нём нужно не только планировать захват Внешнего мира, но и укреплять оборону, чтобы отбиться от гномов и других незваных гостей. Компанию Злу будет составлять эльфийка Талия, которая уже изучила новые умения.

Dungeons 4 можно проходить как в гордом одиночестве, так и в онлайн-кооперативе на двоих. Причём, в совместном режиме поддерживаются карты как из мультиплеерного режима «Схватка», так и карты из сюжетной кампании.

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Dungeons 4 получила текстовый перевод на русский язык, проект доступен на ПК (Steam, EGS, MS Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.