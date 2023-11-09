Но позже Bethesda отказалась от идеи озвучивания главных героев.

Актёр Элиас Туфенкис, который подарил свой голос главному герою Адаму Дженсену из Deus Ex, рассказал, что он должен был озвучить протагониста-мужчину в ролевой игре Starfield. А женского персонажа должна была озвучить актриса Сисси Джонс, которую мы знаем по Firewatch (озвучивала Делайлу).

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Как мы теперь знаем, в Starfield главный герой лишён голоса, — на каком-то этапе разработки приняли решение, что протагонисту не нужен голос. В конечном итоге и Туфенкис, и Джонс присутствуют в Starfield — просто они озвучивают второстепенных персонажей. Того же Элиса Туфенкиса такой подход очень порадовал, потому как в индустрии так обычно не делают.

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Напомним, Starfield вышла 6 сентября на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Проект также с первого дня доступен в подписочном сервисе Game Pass (ПК и Xbox).