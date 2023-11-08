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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонс Grand Theft Auto VI должен состояться до конца этой недели — так заявил известный инсайдер
Джейсон Шрайер, вы его должны знать.

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Как сообщает известный инсайдер, репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер, полноценный анонс Grand Theft Auto VI должен состояться уже совсем скоро. Более того, источники, знакомые с планами Rockstar Games, дали понять, что новости по этому поводу должны появиться уже до конца текущей недели.

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Актуальным остаётся вопрос, анонса какого типа стоит ждать. Полноценный трейлер, по слухам, будет показан только в декабре — скорее всего, в рамках запланированной на 8 декабря церемонии награждения The Game Awards 2023.

Информацию о том, что работа над Grand Theft Auto VI ведётся, сами разработчики официально подтвердили ещё в феврале 2022 года, но с тех пор ничего про свой проект не рассказывали. В прошлом году тот же Джейсон Шрайер выяснил, что у шестой части будет два главных героя, мужчина и женщина, а местом действия станет вымышленная версия Майами. Чуть позже данная информация подтвердилась в масштабной утечке.

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Многочисленные пользователи Сети, называющие себя инсайдерами, с недавних пор начали наперебой заявлять о том, что анонс GTAVI должен состояться до конца текущего года. Дело осталось за малым — дождаться самого анонса. Если же показ трейлера действительно состоится, то разработчики смогут легко его приурочить к 25-летнему юбилею со дня основания студии Rockstar Games.

#rockstar games #grand theft auto vi
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