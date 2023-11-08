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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Воксельный кооперативный «выживач» Enshrouded выйдет в раннем доступе в начале будущего года
Графика — не единственная отличительная особенность проекта.

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Разработчики из независимой немецкой студии Keen Games определились с датой релиза своего кооперативного ролевого экшена с элементами выживания Enshrouded. Проект появится в раннем доступе Steam только 24 января 2024-го, но раньше его выход планировали сделать до конца текущего года.

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Представители Keen Games утверждают, что в базовой версии игры им удалось реализовать все ключевые механики. По мере пребывания Enshrouded в раннем доступе будет выходить новый контент, дополняться геймплей и список материалов для строительства.

В ролевом экшене от Keen Games игрокам нужно будет бороться за выживание, мастеря предметы из подручных средств. Действие Enshrouded происходит на просторах необъятного континента, созданного посредством системы вокселей. Игрок здесь, путешествуя по горам и пустыням, волен сам выбирать свой путь, который определит его судьбу.

В начале своего путешествия игрок оказывается в дикой местности, не имея при себе ничего. Протагонист начнёт странствовать по лесам, пещерам и подземельям, выискивая сокровища. В какой-то момент ему нужно будет бросить вызов тварям, скрывающимся в глубине некой пелены.

Здешняя пелена — самый большой враг, поскольку она может пожирать окрестные земли, искажая облик обитателей и заставляя их исполнять чужую волю. Главному герою нужно прорубить себе сквозь полчища врагов и их грозных вожаков. Важно изучить слабые места противников и выработать свой собственный стиль боя, воспользовавшись обширным древом навыков.

«Вдохните жизнь в этот край! Воксельная система строительства даст вам шанс почувствовать себя настоящим архитектором: вы получите в свое распоряжение уйму материалов и предметов мебели. Причем строите вы не только для себя: в вашем лагере будут находить прибежище неигровые персонажи, благодаря чему откроется доступ к новым мастерским и появится возможность изготавливать эпическое оружие и доспехи», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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Enshrouded пробудет в раннем доступе около года, но точные сроки могут быть скорректированы после получения обратной связи от пользователей. После выхода из раннего доступа проект должен подорожать.

#keen games #enshrouded
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