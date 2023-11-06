Данные по пиковому «онлайну» тоже внушительные.

В конце прошлой недели, 3 ноября, в популярной условно-бесплатной королевской битве Fortnite стартовал новый сезон под названием «Как раньше». Название такое разработчики из Epic Games выбрали не случайно — в игру вернулась карта из первого сезона. Как оказалось, подобные «подмигивания» в сторону давнишних фанатов Fortnite возымели должное: 4 ноября в игру заглянуло рекордное количество геймеров.

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Epic Games заявила, что 4 ноября в проект зашло более 44,7 миллиона человек, которые в общей сумме наиграли 102 миллиона часов. Информацию о высокой популярности Fortnite также подтверждает тематический портал Fortnite.gg, предоставляющий актуальную информацию по «онлайну» популярной королевской битвы. На выходных в Fortnite в какой-то момент находилось 6,17 миллиона человек, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений данного показателя. Тут нужно сделать оговорку, что Epic Games не с первого дня существования Fortnite раскрыла статистику посещений, а сделала это относительно недавно.

Сезон «Как раньше» продлится до 2 декабря. В рамках события у игроков будет возможность не только побегать по знакомой по первому сезону карте, но также прикоснуться к возвращённому снаряжению и оружию.

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Если вы решите вспомнить, как вам весело было проводить время в Fortnite, то не забудьте свериться с актуальными системными требованиями проекта. Дело в том, что с марта текущего года королевская битва перестала поддерживать операционные системы от Microsoft старше Windows 10.