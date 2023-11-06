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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Бета-тестирование шутера The Finals от ветеранов DICE привлекло внимание 7,5 миллионов человек
Ключ к успеху ведь прост: назовись ветераном DICE, а дальше хоть трава не расти.

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Видеоигр в наши дни не просто много, не просто очень много, а, безо всяких «но», чудовищно много. Игры есть на любой вкус, на любой жанр, на любой бюджет, в конце концов. Индустрии уже столько лет, что в ней сформировались свои именитые коллективы и выходцы из оных, так что теперь в видеоиграх, словно в кино, можно услышать маркетинговую фразу «от создателей...».

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Зачастую вот это «от создателей...» является ключевой маркетинговой уловкой в продвижении нового проекта, и соревновательный шутер The Finals, за создание которого отвечает основанный выходцами из DICE студии Embark, не исключение. Сегодня стало известно, что в открытом бета-тестировании данного проекта приняли участие 7,5 миллионов пользователей.

Это огромное количество даже по меркам AAA-гейминга, а уж для камерных коллективов по типу Embark это и вовсе нечто циклопическое и умопомрачительное. Неудивительно, что разработчики, сами удивившиеся такой популярности «беты» The Finals, опубликовали специальный благодарственный «пост» в социальных сетях.

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The Finals позиционирует себя как соревновательный условно-бесплатный шутер с высокой степенью разрушаемости локаций. Релиз должен состояться уже в обозримой перспективе, однако точными сроками разработчики пока так и не поделились.

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