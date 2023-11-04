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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Отечественный исторический экшен «Смута» выйдет в конце февраля 2024-го — в VK Play стартовал приём предзаказов
Может получиться очень даже неплохо.

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В своё время разработчики из студии Cyberia Nova справедливо решили, что история России слишком интересна и многогранна, чтобы её игнорировать, и использовали период Смуты начала XVII века в качестве сеттинга для своего одноимённого проекта. Разработка уже находится на финальных этапах, поэтому сегодня в сервисе VK Play, где «Смута» будет распространяться эксклюзивно, появилась точная дата выхода проекта: 26 февраля 2024 года.

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Базовая стоимость игры составляет 2 015 рублей, однако вплоть до самого выхода на неё действует скидка за предзаказ в размере 20 %.

Поскольку перед нами исторический именно что ролевой экшен, то и игровой процесс соответствует жанру. Нам в роли Юрия Милославского предстоит искать союзников, вступать в контакты с обитателями деревень, сражаться с разбойниками и много с кем. Всё, чтобы остановить в государстве Смуту — положение, которое, как считается, было самым тяжёлым, но в то же время, естественно, и наиболее интересным в российской истории.

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Что до системных требований, то разработчики советуют иметь как минимум компьютер с процессором Intel Core i3 или AMD Ryzen 3 (без подробностей), 16 Гбайтами оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 980 или GTX 1060. Чтобы играть в более высоком качестве, советуют уже ПК с Intel Core i7 или AMD Ryzen 9, 32 Гбайтами оперативной памяти и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce RTX 3080. Допускаем, что это пока предварительные и сильно приблизительные системные требования.

#смута #cyberia nova
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