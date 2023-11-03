Кого-то он напоминает.

Разработчики из компании Blizzard представили нового героя для своего условно-бесплатного шутера Overwatch 2. Им стал танк по имени Мауга, по случаю анонса также был выпущен отдельный трейлер.

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Мауга — действительно танк, что очень легко заметить по его комплекции. В переводе с языка Самоа это имя называется «Гора», разработчики из компании Blizzard дали понять, что вложили много труда в проработку внешнего вида этого персонажа. Например, татуировки для Мауги рисовал мастер из Самоа.

Оружие танка по имени Мауга — пара пулемётов. Он также умеет ловить противников в кольцо, блокируя урон и исцеляя извне. А ещё когда сам Мауга находится в кольце, то его запас патронов является бесконечным.

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Blizzard собирается добавить героя в Overwatch 2 уже с 5 декабря — то есть, когда начнётся восьмой сезон. У поклонников шутера будет возможность опробовать нового «танка» в деле в период с 3 по 5 ноября. Уже сейчас этот герой доступен в игре для тестирования.