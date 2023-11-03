Про добавление апскейлинга от AMD разработчики сначала забыли написать.

Разработчики из бельгийской студии Larian выпустили к своей фэнтезийной ролевой игре Baldur’s Gate 3 большой четвёртый патч. Апдейт внёс в клиент свыше тысячи изменений, среди которых особое место занимает добавленная поддержка технологии апскейлинга AMD FSR 2.2.

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Забавно, что о добавленной поддержке технологии от AMD бельгийцы забыли упомянуть в официальном «патчноуте». Журналист игрового издания PC Gamer стал одним из первых, кто обнаружил новинку. Позже представители Larian Studios написали о реализованной «фиче» у себя в микроблоге. Свен Винке и вовсе пошутил, что его студия, как всегда, просьбу выполнила, но рассказать об этом забыла.

По первым отзывам, AMD FSR 2.2 заметно улучшает качество изображения не только на ПК, но и на Steam Deck. Что касается списка изменений, то он вышел действительно внушительным, нужную информацию вы можете подчерпнуть на сайте игры, а сейчас стоит упомянуть самое главное.

Ключевые новшества, реализованные в четвёртом патче для Baldur’s Gate 3:

реализована возможность настраивать внешность наёмников;

добавлен режим для людей с дальтонизмом (протанопия, дейтеранопия, тританопия);

добавлена возможность отправить мёртвых аватаров в «Гардероб своенравных друзей» Уизерса. Уизерс также теперь начнёт объяснять принципы работы гардероба;

пёс Шкряб теперь может принести игроку «почти всё, что угодно», а его мяч будет сложнее потерять;

игрок теперь может смыть грязь, кровь, клоунский грим и избавиться от неприятного запаха (все уже успели пошутить, что опция доступна только в игре);

Минтара, Хальсин, Шэдоухарт, Лаэзель и Карлах обзавелись новыми анимациями в лагере;

раунды сражения теперь отображаются в журнале боя под отдельными заголовками;

в очередной раз повышена стабильность клиента игры.

По части улучшения быстродействия Baldur’s Gate 3 разработчики тоже проделали достаточно большую работу. Игроки смогут оценить старания авторов в Нижнем городе, где производительность улучшена в областях с толпами персонажей. Технический улучшений действительно набралось немало, поэтому самое важно достойно упоминания в отдельном списке:

разработчики оптимизировали освещение в Нижнем городе;

была улучшена производительность интерфейса (по возможности задачи теперь выполняются параллельно);

время загрузки после выбора опции «Смело в бой» было существенно сокращено благодаря уменьшению задержек при генерации портретов;

улучшена производительность во время многократного воспроизведения одной и той же анимации.

Четвёртый патч устранил множество причин вылетов, подправил скрипты и внёс нужные настройки в баланс (актуально для всех трёх актов). Разработчики также заявляют, что им удалось доработать звук, визуальные эффекты, дизайн уровней и даже интерфейс.

Напомним, в настоящий момент Baldur’s Gate 3 доступна на ПК (GOG, Steam) и PlayStation 5. До конца текущего года игра должна выйти на консолях Xbox Series X и S. Правда, в случае с последней не будет реализована поддержка локального кооператива.

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Важно понимать, что Larian Studios продолжит и дальше улучшать Baldur’s Gate 3, выпуская для неё новые патчи. Видимо, вплоть до выхода какого-нибудь Definitive Edition.