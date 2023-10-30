С призами, ага.

Разработчики из компании Blizzard продолжают привлекать знаменитостей для рекламы своего ролевого экшена Diablo IV. Напомним, прошедшим летом студия показала нам рекламный ролик с участием актрисы Меган Фокс. А сейчас настал черёд Мишель Геллар, которую вы должны знать по сериалу «Баффи — истребительницы вампиров».

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Мишель Геллар снялась в небольшом рекламном ролике, в котором рассказала о конкурсе от Blizzard по случаю запуска «Сезона крови». По условиям конкурса, участникам нужно записать короткий видеоролик. С помощью такого наглядного видеоматериала игроки должны показать и доказать, почему они лучше всего подходят на роль охотника на вампиров. Также Blizzard подчеркнула, что в ролике не должно быть запечатлено опасных действий и тому подобных вещей.

Чуть позже организаторы конкурса выберут трёх победителей, которые в качестве приза получат письмо с автографом Сары Мишель Геллар, а также код пополнения кошелька Battle.net на сумму 500 долларов и набор предметов охотника на вампиров.

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Напомним, второй сезон Diablo IV стартовал 17 октября, в этот же день игра вышла в Steam, где и получила свою долю критики от пользователей. Максимальный «онлайн» проекта превысил 13 тысяч человек, на момент написания данного материала у него также было 56 % рейтинга на основании 3491 отзыва.