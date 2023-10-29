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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Онлайн» условно-бесплатного шутера The Finals в ходе тестирования превысил отметку в 235 тысяч игроков
Очень достойно, но нужно дождаться релиза.

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Несколько дней назад стартовало открытое бета-тестирование условно-бесплатного шутера The Finals от Embark Studios. Студия эта основана выходцами из DICE, поэтому на своём новом месте работы они принялись делать то, что получается у них лучше всего: сетевой шутер.

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У бета-версии шутера The Finals дела с «онлайном» в Steam обстоят хорошо. За прошедшие сутки был установлен новый рекорд по одновременному пребыванию в клиенте игры — почти 236 тысяч геймеров. Вполне вероятно, что до окончания мероприятия этот показатель будет улучшен, ведь шутер ждут ещё одни выходные (тестирование продлится до 5 ноября).

В рамках идущего прямо сейчас бета-тестирования у игроков имеется возможность пробовать три карты (Skyway Stadium, Monaco и Seoul), пять режимов, 20 единиц оружия и девять умений для героев. Отличительная особенность шутера The Finals — система тотальной разрушаемости на уровнях, которая выгодно выделяет проект на фоне конкурентов. Если вы обратитесь к YouTube, то сможете увидеть огромное количество роликов от блогеров с открытой «беты», которые помогут вам понять, что такое The Finals. «Battlefield встречает Overwatch» — вполне уместное в данном случае описание.

«Играйте в своем стиле: подкрадывайтесь к вражеским отрядам с катаной в руке или взрывайте целые здания. THE FINALS позволяет и то, и другое! Выбор за ВАМИ. Множество навыков для разных типов телосложения, оружие и гаджеты помогут создать собственный стиль!

Весь мир — это ваше оружие (и ваш враг): опытный боец, конечно, умеет стрелять из ружей, но ведь выгоднее обратить против врага все окружение! Наши арены можно использовать любым способом и даже сравнять с землей (и враг тоже на это способен).

Ваша звезда вот-вот взойдет: готовы к крупным планам? Известность в THE FINALS привлечет к вам внимание всего мира, так что стоит выглядеть как можно лучше! Создайте уникальный аватар, воспользовавшись помощью наших спонсоров и множеством вариантов настройки, и ждите фанатов и славу!»

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Протестировать новый проект от бывших сотрудников DICE могут владельцы PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S. По случаю старта мероприятия девелоперы выпустили отдельный трейлер, демонстрирующий в действии систему разрушаемости шутера.

#embark studios #the finals
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Открытое альфа-тестирование шутера The Finals с продвинутой разрушаемостью стартовало
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