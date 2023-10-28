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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Киберпанк-слэшер Ghostrunner 2 собрал 90 % положительных отзывов в Steam
Хорошая игра, получается.

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Разработчики из студии One More Level совместно с издательством 505 Games выпустили в продажу Ghostrunner 2 — сиквел хардкорного слэшера от первого лица, действие которого происходит в киберпанковом мире. Несколько дней назад мы писали вам об оценках от профильной прессы: журналисты тепло приняли проект, но минусы тоже нашлись.

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Действие Ghostrunner 2 происходит через год после событий первой части. Игроков ждёт приключение в мире, где власть Хозяйки Ключей над Башней Дхармы — последним оплотом человечества — пала вместе с её тиранией. Главным героем вновь выступил одиночка Джек, который вернулся, чтобы сразиться с жестоким культом киберниндзя, возникшим на задворках Башни Дхармы.

В сиквеле слэшера игроков ждут невероятные схватки с боссами, глубокое исследование мира за пределами Башни Дхармы, комплексные нелинейные уровни с передвижением на мотоцикле, а также новые режимы и многое другое. Ещё до анонса разработчики заявляли о наличии в Ghostrunner 2 боёв с боссами, которые будут отличаться большой интерактивностью, что должно давать игрокам возможность самим решать, как разобраться с противником.

«В Ghostrunner 2 появились новые навыки, позволяющие игрокам действовать более изобретательно и проходить даже самые сложные задания. Однако и враги в Ghostrunner 2 ведут себя по-разному в зависимости от используемых вами навыков, бросая вызов при каждой стычке. Система развития персонажа также была переработана, в ней появилось множество новых возможностей для экспериментов.

Овладейте Кибербездной, если хотите выжить. Сражайтесь с новыми непростыми противниками, перемещаясь по интерактивному окружению, и используйте взрывающиеся бочки, разрушаемые стены, нейтральных существ и многочисленные улучшения, которые помогут сделать бой захватывающим и разнообразным. И этого мало? Погрузитесь в историю и мир игры еще глубже благодаря новой диалоговой системе», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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На момент написания данного материала Ghostrunner 2 собрал в Steam 90 % положительных отзывов из 560 написанных.

#505 games #one more level #ghostrunner 2
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