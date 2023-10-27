Но объективных оценок от игроков мы ещё долго не увидим — игра является эксклюзивом EGS на ПК.

Разработчики из финской студии Remedy выпустили в продажу свой долгожданный экшен-хоррор Alan Wake 2. Про оценки от прессы мы рассказывали вам вчера — все остались в восторге, серьёзных замечаний не было.

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В настоящий момент экшен-хоррор можно купить на трёх платформах: ПК (Epic Games Store), Xbox Series X и S, а также PlayStation 5. Если что, официально купить проект в РФ и РБ не получится. Также Alan Wake 2 — полноценная AAA-игра, разработчики которой полностью решили отказаться от печати физических копий. То есть, купить её можно только в «цифре».

Важно понимать, что Alan Wake 2 можно ещё на протяжении очень долгого времени оставаться эксклюзивом магазина Epic Games Store. Насколько такой ход можно называть «конкурентоспособным» в рамках одной платформы — вопрос хороший. Но у девелоперов компания Epic Games числится издателем, поэтому она может позволить себе удерживать новинку у себя в EGS сколь угодно долго.

Alan Wake 2 также имеет в комплекте текстовый перевод на русский язык. Сама игра расскажет историю двух героев — хорошо известного ещё по оригиналу писателя Алана Вейка и агента ФБР Саги Андерсон. Для каждого персонажа есть свой набор сюжетных эпизодов, но порядок их прохождения сможет выбирать сам игрок.

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В вышедшей Alan Wake 2 игроку нужно будет вести полноценное сюжетное расследование, на прохождение придётся потратить около 20 часов.