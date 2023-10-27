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В цифровом магазине от компании Valve стартовал хэллоуинский фестиваль «Страхи в Steam». В рамках данного мероприятия сотни игр, подходящих под тематику праздника, будут доступны для покупки со скидкой. Помимо этого, Steam также будет дарить пользователям бесплатные награды: для их получения нужно перейти на страницу фестиваля.
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Также команда поддержки Steam рекомендует заглянуть в магазин предметов за очки, где можно будет обменять их на три совершенно новых «ужасающих» авторских игровых профиля. Что касается игр, то тематические проекты для удобства поиска разделены по категориям, а продающиеся со скидкой товары можно отсортировать по фильтрам.
Фестиваль «Страхи в Steam: Возмездие» закончится 2 ноября в 20:00 по московскому времени. А уже 21 ноября в магазине стартует традиционная крупная осенняя распродажа.