Может, пора уже этот «череп с костями» предать земле? Ну, серьёзно.

В современном игропроме стали слишком часто появляться долгострои. С чем это связано — с отсутствием государственного регулирования отрасли, просто с безалаберностью разработчиков или же всё вместе — сейчас рассуждать бессмысленно, но факт остаётся фактом: нередко между анонсом и релизом видеоигр проходят годы, плавно перетекающие в десятилетие.

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Одним из ярких последних примеров подобных долгостроев является пиратский экшен Skull and Bones от Ubisoft. Первоначально проект был анонсирован в 2017 году и должен был стать сетевой игрой, позаимствовавшей механики путешествий по морю и управления кораблём из Assassin’s Creed IV Black Flag. Затем череда смены руководств, перезапуск, несколько смен даты релиза, и в конце концов Skull and Bones была запланирована к выходу до конца 2023 года.

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Что ж, как выяснилось сегодня из финансового отчёта Ubisoft, и этот план пошёл коту под хвост: теперь Skull and Bones если и выйдет, а нас убеждают в том, что проект-таки выйдет, то это произойдёт в первом квартале 2024 календарного года. То есть, в период с 1 января по 31 марта включительно.