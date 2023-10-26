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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ubisoft в очередной раз отложила релиз несчастного пиратского боевика Skull and Bones
Может, пора уже этот «череп с костями» предать земле? Ну, серьёзно.

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В современном игропроме стали слишком часто появляться долгострои. С чем это связано — с отсутствием государственного регулирования отрасли, просто с безалаберностью разработчиков или же всё вместе — сейчас рассуждать бессмысленно, но факт остаётся фактом: нередко между анонсом и релизом видеоигр проходят годы, плавно перетекающие в десятилетие.

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Одним из ярких последних примеров подобных долгостроев является пиратский экшен Skull and Bones от Ubisoft. Первоначально проект был анонсирован в 2017 году и должен был стать сетевой игрой, позаимствовавшей механики путешествий по морю и управления кораблём из Assassin’s Creed IV Black Flag. Затем череда смены руководств, перезапуск, несколько смен даты релиза, и в конце концов Skull and Bones была запланирована к выходу до конца 2023 года.

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Что ж, как выяснилось сегодня из финансового отчёта Ubisoft, и этот план пошёл коту под хвост: теперь Skull and Bones если и выйдет, а нас убеждают в том, что проект-таки выйдет, то это произойдёт в первом квартале 2024 календарного года. То есть, в период с 1 января по 31 марта включительно.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
2
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Сейчас обсуждают

Блейд
21:59
Хватит здесь воздух гонят, просто встань на колени, и напиши: извини меня шеша. Но только чтобы я поверил, а то я уже видал таких как ты то что не искренне пишут.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Гвоздь
21:58
Так ты же написал, что ты меня умоляешь, что бы я тебя пощадил. К счастью для тебя, я не бью женщин и детей, а ты и то и другое.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:56
А что случилось? Да я просто ходил! У меня здесь веточка на диване спит. Ходил как дела спрашивал. А с таких как ты... Я могу понять, но не простит, а наказать я обязан. НА КОЛЕНИ ТВАРЬ
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Dmitry Kozlov
21:52
《машину оснастят комплексом активной защиты "Trophy".》 Где видео с действием этой активной защитной системой Trophy хотябы на полигоне? Здесь как я понял только одни обещания с пустыми словамии.
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Гвоздь
21:50
хахахаххахахаах а ))) обиделся? хватит меня смешит на пару с Труссикёром ))))) уха ха ха ха ))) ты так ещё не унижался ))))
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:49
На коленях только ты здесь становишься, когда адекватные укр-тролли на оверклокеш залетают. У тебя сразу срабатывает супергеройское умение, ты исчезаешь.... Прям как гайвер. Тебе здесь уже все отпусти...
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
mirror1986
21:47
Так где санкции за геноцыд? Или холокост то де не геноцыд?
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Гвоздь
21:47
ухахахаха, это ты на коленях просишь моей пощады. это надо же так себя опустить, не я знаю что ты унижаться любишь, но что бы так..... ухахахааа ))) я устал уже смеяться смотри
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:45
Всем? Это себе и ... себе? Давай на колени становись быстро, и я тебя прощу. Если ты извинишься конечно
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
kitava
21:45
Ну нет пруфов и нет. Видимо надо оснащать ракеты ПВО камерами чтобы Расул Халилов поверил.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
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