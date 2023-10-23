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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Журналисты оценили сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1: хорошие игры, но никаких технических улучшений
Дадут поиграть в классические MGS на PC — и на том спасибо.

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В Сети стали появляться оценки сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 от профильной прессы. Журналисты набор обновлённых проектов встретили без особых восторга, но и полностью разносить предложение от Konami не стали. На агрегаторе рецензий OpenCritic на момент написания данного материала сборник собрал 77 % рейтинга из 100 на основании 15 материалов.

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В числе положительных моментов, связанных с Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, рецензенты отмечали, прежде всего, ценность оригинальных игр. Дескать, это проекты от студии Хидео Козимы, которые в момент своего выхода поражали воображение геймеров, и уже только поэтому коллекция не может быть плохой.

А вот отсутствие каких-либо значимых улучшений по сравнению с оригинальными версиями игр стало главной причиной для всеобщего недовольства. Никаких серьёзных технических улучшений ни одна игра не получила, а жаль.

Отдельных журналистов смутило странное расположение материалов в сборнике. Например, для PS5 они разбиты на пять отдельных приложений, поэтому на выбор нужного проекта или дополнительного материала уходит какое-то время.

Напомним, в сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 входят пять игр серии: пиксельные Metal Gear и Metal Gear 2: Solid Snake, а также хорошо известные фанатам жанра Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Наличие всех пяти проектов, которые выходили ещё на древних консолях PS1 и PS2, под одной «обёрткой», доступной для пользователя современных игровых систем, — вот та главная причина, по которой Master Collection Vol.1 будут покупать в 2023 году.

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Релиз сборника должен состояться уже завтра, 24 октября, на PlayStation, Xbox, PC и Switch.

#konami #metal gear solid master collection vol 1
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