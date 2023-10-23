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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: 26 минут геймплея одиночной кампании Squadron 42 космического долгостроя Star Citizen
Когда-то это выйдет. Наверное.

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На прошлой неделе прошло мероприятие CitizenCon, в рамках которого разработчики из Cloud Imperium Games рассказали об особенностях движка космического долгостроя Star Citizen, а также показали новые корабли, систему строительства баз и многое другое. В рамках ивента также шла речь о прогрессе разработки одиночного модуля Squadron 42.

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Разработчики рассказали, что процесс создания Squadron 42 перешёл к стадии полировки. Наполнение игры различного рода функциями завершилось. Авторы намерены сейчас всё внимание уделить оптимизации клиента и тонкой настройке всех геймплейных аспектов, чтобы игроки в конечном итоге могли насладиться приключением кинематографического уровня.

Сотрудники Cloud Imperium Games также выпустила 26-минутное видео, в котором продемонстрировали текущее состояние Squadron 42. Нам показали космические бои, катсцены с персонажами, внешность которым подарили актёры Марк Хэмилл, Джиллиан Андерсон, Марк Стронг, Джон Рис-Джвис и Лиам Каннингем.

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Заинтересованной публике дали понять, что нынешняя демонстрация Squadron 42 — это последняя фаза итерации геймплея перед полным переходом к оптимизации и стабилизации на пути к релизу. По дате релиза ничего вменяемого сказано не было. Разве что, в конце ролика глава Cloud Imperium Games Крис Робертс дал понять, что как только она будет известна, игроки сразу о ней узнают.

#star citizen #cloud imperium games #squadron 42
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