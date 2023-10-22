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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики грядущего паркур-экшена Ghostrunner 2 анонсировали сезонный абонемент
Там расписаны планы по контенту до октября 2024-го.

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Разработчики из студии One More Level анонсировали сезонный абонемент для своего киберпанкового паркурного экшена Ghostrunner 2. Пропуск можно будет оформить как отдельно, так и в составе Brutal Edition. Такое премиум-издание обойдётся игрокам в 4999 рублей в российском Steam.

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За предзаказ издания Brutal Edition можно рассчитывать на получение бонусов из Deluxe Pack (облики для меча и руки, по четыре штуки) и Brutal Pack (облик для меча, руки и мотоцикла). Ещё покупатели набора получат 48-часовой ранний доступ к игре и набор Traditional Katana Pack (опять же, облик для меча и руки).

В состав сезонного абонемента для Ghostrunner 2 войдут следующие «плюшки»:

  • Ice Pack — комплект из семи обликов в зимнем антураже, поступит в продажу одновременно с началом продаж сезонного абонемента;
  • три дополнения (Dragon Pack, Heat Pack и Anniversary Pack) с аналогичными наборами косметически предметов, все они должны выйти до октября 2024-го;
  • так называемый «Бесконечный режим» (он же EndlessMoto Mode) — новый режим, детали которого разработчики раскроют позже.
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Релиз Ghostrunner 2 должен состояться 26 октября на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Проект получит текстовый перевод на русский язык. Понять, что из себя представляет сиквел паркурного экшена, можно уже сейчас. Для этого нужно скачать демоверсию на свою игровую платформу.

#one more level #ghostrunner 2
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