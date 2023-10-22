Это единственный вариант для данной игры иметь хоть какой-то вменяемый онлайн.

За без малого два года, которые прошли с момента релиза Battlefield 2042, данный проект смог лишь закрепиться в своём статусе одного из главных провалов франшизы. Игру ругали за сомнительный сеттинг, нереалистичный сюжет, проблемы с балансом, производительностью, дизайном полей боя. В общем, найти положительные качества было гораздо сложнее, чем отрицательные. Как итог, крайне низкий пользовательский рейтинг, смехотворный «онлайн» и, как следствие, критически низкая прибыль.

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Но тут разработчики придумали безотказное средство для хотя бы временного повышения «онлайна». Сначала объявили о старте шестого мультиплеерного сезона, затем 12 октября запустили в проекте акцию «бесплатные выходные», после чего организовали на Battlefield 2042 беспрецедентную по своему масштабу скидку.

Результат себя долго ждать не заставил: «онлайн» резко попёр вверх, достигнув вчера вечером рекордной отметки в 107 376 игроков в Steam. На момент написания данной заметки в Battlefield 2042 через Steam играли чуть больше 65 тысяч человек.

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Насколько долгосрочным является данный результат, можно прекрасно оценить по предыдущим похожим акциям. Когда бесплатный доступ подходит к концу, к нему же подходит и искусственно раздутый «онлайн». В общем, перед нами очередное свидетельство того, что современные игры с их нынешним качеством и уровнем геймдизайна могут «заходить» только в составе подписки или же в условно-бесплатном формате. Отдавать за них по $60—$70 или аналоги в местных валютах — это уходящая в прошлое система распространения мультиплеерного игрового контента.