Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Battlefield 2042 благодаря «бесплатным выходным» сумела установить новый рекорд «онлайна» в Steam
Это единственный вариант для данной игры иметь хоть какой-то вменяемый онлайн.

реклама

За без малого два года, которые прошли с момента релиза Battlefield 2042, данный проект смог лишь закрепиться в своём статусе одного из главных провалов франшизы. Игру ругали за сомнительный сеттинг, нереалистичный сюжет, проблемы с балансом, производительностью, дизайном полей боя. В общем, найти положительные качества было гораздо сложнее, чем отрицательные. Как итог, крайне низкий пользовательский рейтинг, смехотворный «онлайн» и, как следствие, критически низкая прибыль.

реклама

Но тут разработчики придумали безотказное средство для хотя бы временного повышения «онлайна». Сначала объявили о старте шестого мультиплеерного сезона, затем 12 октября запустили в проекте акцию «бесплатные выходные», после чего организовали на Battlefield 2042 беспрецедентную по своему масштабу скидку.

Результат себя долго ждать не заставил: «онлайн» резко попёр вверх, достигнув вчера вечером рекордной отметки в 107 376 игроков в Steam. На момент написания данной заметки в Battlefield 2042 через Steam играли чуть больше 65 тысяч человек.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Насколько долгосрочным является данный результат, можно прекрасно оценить по предыдущим похожим акциям. Когда бесплатный доступ подходит к концу, к нему же подходит и искусственно раздутый «онлайн». В общем, перед нами очередное свидетельство того, что современные игры с их нынешним качеством и уровнем геймдизайна могут «заходить» только в составе подписки или же в условно-бесплатном формате. Отдавать за них по $60—$70 или аналоги в местных валютах — это уходящая в прошлое система распространения мультиплеерного игрового контента.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Количество игроков Battlefield 2042 в Steam выросло до показателей первой недели после релиза в 2021 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
122
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
61
Создаю свой дистрибутив Linux
43
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
8
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
51
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
20
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
7
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
6
О причинах нападения на Израиль
16
Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт
+

Сейчас обсуждают

Женя Фролов
19:19
Интересно, а где они свободу в россии нашли?
В Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию
Vito Vago
19:18
"... Вин11 на жезело их прошлого тысячелетия...". ЗАПРОСТО!
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
wooopggabg
19:18
так не $400, а 440 ойро без ндс. Курс евро тогда был 1.10 - 1.15 доллара. Итого $493 стоило спорить?
Инсайдер назвал основные характеристики будущих RTX 4070 Super и RTX 4080 Super
истребитель хохлизма
19:18
скора им будут смегмой пайки выдавать
В Киеве недовольны объёмом помощи, которую Байден запросил у Конгресса
Игорь Куцев
19:17
Это им не при советской власти, когда каждый год миллионы списывались.
Молдавские фермеры требуют введения чрезвычайного положения в сельском хозяйстве
Антон Саломашкин
19:17
Автор, все это хорошо, но в статье видимо специально не написано, а сколько это чудо стоит! Ибо с ценами эффект от статьи был бы совершенно другой! Данная аппаратура на фиг не нужна 99% слушателей. Ма...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
истребитель хохлизма
19:16
пуки каки
NYT: Десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине, отправятся в Израиль
истребитель хохлизма
19:15
израиль это такое же 404 как и 404
Премьер Израиля пригрозил Ливану «разрушительными последствиями», если «Хезболла» вступит в конфликт
истребитель хохлизма
19:15
я раньше евреев на дух не переносил, а теперь придется открывать завод в циклонбе
Премьер Израиля пригрозил Ливану «разрушительными последствиями», если «Хезболла» вступит в конфликт
Товарищ Ким
19:14
"пи@дит..." как Троцкий. Вот сионисты и врут. Просто сейчас потери израильтян стали не 1 к 100, а почти сравнялись. Да, методы которыми действуют хезболлята омерзительны. Но они (хезболлята) по сути ...
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем