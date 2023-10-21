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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Похожая на Diablo IV ролевая игра Last Epoch выйдет из раннего доступа в феврале 2024-го
Игра довольно популярная, как оказалось.

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Разработчики из независимой студии Eleventh Hour Games назвали точную дату выхода своего «диаблоида» Last Epoch из раннего доступа. Финальная версия проекта станет доступна 21 февраля 2024 года — спустя почти 5 лет после релиза первоначального варианта.

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Информация о запланированной к выходу Last Epoch версии 1.0 была опубликована разработчиками на форуме игры. Там же разработчики опубликовали дорожную карту обновлений, которые должны появиться в январе и феврале. Авторы ролевого экшена заверили, что после релиза финальной версии будут выходить крупные контентные обновления, которые тут называются «циклами». Апдейты станут выходить раз в несколько месяцев, по своему устройству это аналоги сезонов в Diablo и лиг в Path of Exile.

Last Epoch — ролевая игра с элементами экшена, разработанная небольшой студией Eleventh Hour Games. Последняя была сформирована участниками отдельной «ветки» форума Reddit, посвящённой геймдеву. Неравнодушные участники саббреддита тогда просто объединились для того, чтобы создать «идеальную ролевую игру с элементами экшена».

«В игре Last Epoch вас ждут путешествия во времени, захватывающие подземелья, увлекательная настройка персонажей и бесконечные возможности повторного прохождения. Эта игра в жанре “ролевой экшен” понравится как опытным игрокам, так и новичкам. Путешествуйте в прошлое мира Этерры, сталкиваясь с тёмными империями, гневными богами и девственными землями, найдите способ спасти само время от Пустоты», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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Уже в 2018 году новообразованная тогда студия Eleventh Hour Games сумела собрать на Kickstarter нужную сумму и выпустить в апреле 2019-го раннюю версию своего проекта в Steam. А в августе текущего года Last Epoch получила поддержку русского языка. Прямо сейчас у игры в магазине Valve набралось более 21 тысячи отзывов, из которых 84 % являются положительными.

#eleventh hour games #last epoch
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