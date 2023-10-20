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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Трейлер расширенного издания System Shock 2 демонстрирует улучшения в графике, которые ещё нужно найти
Это вам не ремейк оригинала. Тут действительно с лупой различия искать надо.

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Разработчики из американской студии Nightdive в рамках шоу Indie Horror Showcase показали новый трейлер System Shock 2: Enhanced Edition — улучшенного издания хорошо известного поклонникам классики научно-фантастического шутера.

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Сам трейлер продолжительностью чуть более полторы минуты сосредотачивает внимание зрителя на обновлённой графике: моделях персонажей, текстурах и системе освещения. Здесь нужно понимать, что речь идёт именно что об улучшенном издании, а не полноценном ремейке. Nightdive Studios не стала с сиквелом делать проект уровня ремейка оригинальной System Shock, который вышел 30 мая текущего года.

System Shock 2: Enhanced Edition должна выйти не только на ПК (Steam, GOG), но также на PlayStation 5, Xbox Series X и S. Ещё до недавнего было известно, что проект просто выйдет на «консолях нового поколения», без указания платформ.

Надо также отметить, что пользователей YouTube увиденное не впечатлило. Зрители не увидели серьёзных улучшений по части графики, проработки текстур, моделей персонажей и оружия. Что до System Shock 2: Enhanced Edition, то она сможет предложить не только «обновлённую графику», но ещё и улучшенную производительность, бесшовный кооператив и поддержку пользовательских модификаций.

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System Shock 2: Enhanced Edition также будет доступна бесплатна всем пользователям Steam и GOG, у которых есть в библиотеке первоначальная версия. За покупку ремейка первой System Shock также можно получить расширенное издание сиквела.

#nightdive studios #system shock 2 enhanced edition
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