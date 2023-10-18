Вылетает игра часто, стремительно отъедая пространство на накопителе.

Хотя современные твердотельные накопители уже давно позволяют не задумываться об объёме занимаемого пространства, но далеко не все геймеры перешли на 1—2-терабайтные варианты: многие продолжают использовать версии на 512 Гбайт, а то и вовсе на 256 Гбайт. И в этом случае могут возникать проблемы, подобные той, о которой сегодня рапортовало издание IGN.

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Оказывается, вышедшая месяц назад Mortal Kombat 1 после каждого аварийного завершения процесса, то есть, после каждого вылета, создаёт в специальной папке файл, объём которого достигает двух гигабайт. Поскольку PC-версия Mortal Kombat 1 не отличается стабильностью, такие файлы начинают накапливаться, пока не начинают занимать необоснованно много пространства на накопителе. Так, один из пользователей пожаловался, что Mortal Kombat 1 создала на его компьютере свыше двадцати «логов» с данными об аварийном завершении работы игры, общий объём которых перевалил за 41 Гбайт.

В случае если у вас наблюдается похожая проблема, то отыскать «логи» можно по адресу «Диск:\Users\Пользователь\AppData\LocalMK12\Saved\Steam\Crashes». Удалять их можно спокойно.

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Собирается ли с этим что-то делать разработчик Mortal Kombat 1, непонятно.