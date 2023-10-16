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Компания Bethesda у себя на официальном сайте сообщила, что глава их издательского подразделения Пит Хайнс уходит в отставку. Члены команды поспешили обнадёжить сообщество, что эта отставка — дело добровольное. Дескать, руководитель сыграл важную роль в становлении всей компании, повлиял на развитие внутренних студий и добился их вывода в «высшую лигу».
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Пит Хайнс проработал в Bethesda долгие 24 года, сейчас он намерен уйти на пенсию и посвятить свободное время семье и личным интересам. Глава издательского подразделения дал понять, что он просто теперь хочет «наслаждаться жизнью».
Уже бывший топ-менеджер Bethesda поблагодарил игроков и коллег за поддержку, он также дал понять, что гордится проделанной работой. А вот связан ли его уход на пенсию с провальным выступлением ролевой игры Starfield — это уже расскажут инсайдеры и уволенные сотрудники. Может быть.