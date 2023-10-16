Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Глава издательского подразделения Bethesda ушёл в отставку после 24 лет работы
Это всё из-за Starfield? Или нет?

реклама

Компания Bethesda у себя на официальном сайте сообщила, что глава их издательского подразделения Пит Хайнс уходит в отставку. Члены команды поспешили обнадёжить сообщество, что эта отставка — дело добровольное. Дескать, руководитель сыграл важную роль в становлении всей компании, повлиял на развитие внутренних студий и добился их вывода в «высшую лигу».

реклама

Пит Хайнс проработал в Bethesda долгие 24 года, сейчас он намерен уйти на пенсию и посвятить свободное время семье и личным интересам. Глава издательского подразделения дал понять, что он просто теперь хочет «наслаждаться жизнью».

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Уже бывший топ-менеджер Bethesda поблагодарил игроков и коллег за поддержку, он также дал понять, что гордится проделанной работой. А вот связан ли его уход на пенсию с провальным выступлением ролевой игры Starfield — это уже расскажут инсайдеры и уволенные сотрудники. Может быть.

#starfield #bethesda
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Bethesda анонсировала и выпустила The Elder Scrolls: Castles — полный аналог Fallout Shelter, но только в фэнтезийном антураже
Starfield получит официальную поддержку DLSS: разработчики намерены заниматься улучшением игры «долгие годы»
Геймдиректор Starfield объяснил, почему в игре такой слабый ИИ кораблей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
213
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
11
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
37
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
37
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
16
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
7
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
19:16
Нужда умеет заставлять....
Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система от Сбера
Дарья Подкопова
19:12
С таким подходом и сетевые кабеля категории 6А даром никому не нужны
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Mallory
19:08
У него просто раздутое до гигантских размеров самомнение помноженное на абсолютную функциональную безграмотность. Если ему принести инструкцию из двух шагов как все сделать правильно - он не сможет ей...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Женя Кристи
19:07
В питере еще есть таксовичков, там иногда на 30% дешевле, но долго прям ищет машину)
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
Bender-Shmender
19:06
Но что насчет американского "Абрамса"... и простоту в обслуживании? :)
Русский офицер, служивший в NATO и освоившего западные и российские танки высказал свое мнение
истребитель хохлизма
19:05
красная шляпа люнюкс
Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система от Сбера
wld
19:05
Начните с его первой темы про MX Linux, он, как раз сломал Windows🤣
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
истребитель хохлизма
19:04
будет кислатой выжигать хахламистам клеймо раба, сажать их в центрифугу и вырабатывать електричество, чтобы ворлд оф танкс и вартандер игого
«Татнефть» инвестирует 91 млрд рублей в строительство завода терефталевой кислоты
Profit
19:02
цукропсины продолжают ныть в комментариях о потерях))))))) им жопу скоро прищемит )))))))
Российская армия может провернуть вокруг Авдеевки Бахмутский сценарий
Sergkudejar
19:00
Снимут с Украинского фронта, либо те что в прошлом месяце вывезли с Курил в рамках передачи островов анимешникам
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем