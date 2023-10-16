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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Marvel’s Spider-Man 2 получила высоченные оценки прессы
Дальше дело за малым: посмотреть, как её оценят простые пользователи, что в тысячу раз важнее.

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В эту пятницу состоится релиз Marvel’s Spider-Man 2. Фанаты франшизы про мутировавшего парнишку в обтягивающем трико возлагают на сиквел большие надежды, и, если обзоры первых профильных изданий правдивы и справедливы, то ожидания оправдались. На момент публикации данной заметки средняя оценка Marvel’s Spider-Man 2 на агрегаторах составляет порядка 92 баллов из 100 возможных.

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Обозреватели отмечают разросшийся масштаб игрового мира, высокий уровень кинематографичности, а также вариативность в прохождении, обусловленную возможностью выбирать, за кого из «Паучков» играть — Питера Паркера или же Майлза Моралеса. Отмечается достойная сюжетная линия, высокая динамичность игрового процесса и достойное графическое исполнение.

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На данном этапе, разумеется, необходимо дождаться релиза и увидеть первые отзывы конечных игроков. Зачастую именно такие обзоры самые непредвзятые и бьющие в корень игровых преимуществ и недостатков.

#sony #insomniac games #marvels spider-man 2
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