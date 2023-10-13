Но есть нюанс.

Кто бы мог подумать, но сетевой шутер Battlefield 2042 прямо сейчас переживает вторую волную популярности, которая по своей мощи сравнима с той, что случилась в 2021 году на релизе. По данным аналитического сайта SteamDB, сегодня в пиковый момент в игре находилось (в Steam-версии, разумеется) находилось 58 655 игроков. В последний раз подобное значение было в конце ноября 2021 года.

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Неужели игроки, побегав от одного сетевого шутера к другому, осознали, что лучше Battlefield 2042 ничего нет? К сожалению, это не совсем так. Прямо сейчас в шутере проходит акция «Бесплатные выходные», которая продлится до 16 октября. У пользователей Steam есть возможность опробовать все последние изменения «Батлы», включая новую карту из шестого сезона. Очевидно, что временный бесплатный доступ и стал причиной всплеска популярности проекта.

Также DICE прямо сейчас отдаёт свою Battlefield 2042 в Steam со щедрой скидкой в размере 84 % (базовая версия) и в размере 67 % (версия Elite). Акция продлится до 26 октября. И не стоит забывать, что игру нельзя купить в РФ и РБ, поэтому описанные выше щедрости со стороны DICE и Electronic Arts актуальны только для казахов, «казахов», турок и «турок».

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А у самого шутера дела обстоят всё так же средненько: 52 % рейтинга на основе недавних 3095 отзывов. Общая картина выгляди хуже: более 156 тысяч отзывов и только 40 % являются положительными.