Ссылка с формой для вопроса есть в новости.

Компания Valve собирается в ближайшее время провести сессию вопросов и ответов с фанатами. Кто именно примет участие в мероприятие — пока официально не объявлено. Кого именно ждут игроки — объяснять, думаем, не нужно.

реклама

Перед модераторами Reddit-сообщества Steam сейчас стоит непростая задача — собрать вопросы в срок до 16 октября с помощью специальной Google-формы. Специалисты подчёркивают, что у пользователей есть возможность спросить у Valve разного рода вопроса насчёт вышедших игр или работы студии в целом. Пытаться выведать у сотрудников Valve конфиденциальную информацию не получится.

«Мне посчастливилось проводить интервью с некоторыми сотрудниками Valve. Я знаю, что у вас всех есть много животрепещущих вопросов, будь то TF2, CS2, Dota или что-нибудь, связанное с Valve. Вот ваш шанс получить на них ответы напрямую от источника!

Помните, что поскольку Valve является крупной компанией, я буду фильтровать определенные вопросы, чтобы гарантировать, что конфиденциальная или неопубликованная информация не выйдет наружу», — таким вот обращением сопровождается форма для вопроса Valve.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Испытать удачи и спросить у Гейба, скажем, что-нибудь о дальнейшей судьбе Steam Deck можете и вы. Переходите по этой ссылке и оставляйте свой вопрос. Видео с ответами будет опубликовано на YouTube-канале Cipherlock.