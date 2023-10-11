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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Сотрудники Valve ответят на вопросы игроков, которые будут собирать до 16 октября
Ссылка с формой для вопроса есть в новости.

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Компания Valve собирается в ближайшее время провести сессию вопросов и ответов с фанатами. Кто именно примет участие в мероприятие — пока официально не объявлено. Кого именно ждут игроки — объяснять, думаем, не нужно.

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Перед модераторами Reddit-сообщества Steam сейчас стоит непростая задача — собрать вопросы в срок до 16 октября с помощью специальной Google-формы. Специалисты подчёркивают, что у пользователей есть возможность спросить у Valve разного рода вопроса насчёт вышедших игр или работы студии в целом. Пытаться выведать у сотрудников Valve конфиденциальную информацию не получится.

«Мне посчастливилось проводить интервью с некоторыми сотрудниками Valve. Я знаю, что у вас всех есть много животрепещущих вопросов, будь то TF2, CS2, Dota или что-нибудь, связанное с Valve. Вот ваш шанс получить на них ответы напрямую от источника!

Помните, что поскольку Valve является крупной компанией, я буду фильтровать определенные вопросы, чтобы гарантировать, что конфиденциальная или неопубликованная информация не выйдет наружу», — таким вот обращением сопровождается форма для вопроса Valve.

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Испытать удачи и спросить у Гейба, скажем, что-нибудь о дальнейшей судьбе Steam Deck можете и вы. Переходите по этой ссылке и оставляйте свой вопрос. Видео с ответами будет опубликовано на YouTube-канале Cipherlock.

#valve
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